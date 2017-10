Olivier Minne : "Je me définirais comme gay"

Olivier Minne a sauté le pas !

En 2014, l'animateur de Fort Boyard (France 2) confiait au micro de RMC être "hétéromo". Une déclaration qui a ému de nombreux fans. "Je n'ai d'ailleurs reçu aucune insulte, c'est bizarre... J'ai eu des dizaines de témoignages de jeunes qui se posaient eux-mêmes des questions sur leur sexualité. Cela m'a beaucoup ému. (...) J'ai toujours essayé d'être sincère avec les téléspectateurs. Je n'ai jamais rien inventé", confiait-il à Télé 7 Jours en mars 2017. Des témoignages qui lui ont probablement donné l'envie de révéler son homosexualité quelques mois plus tard.

En effet, en juin dernier, l'ex-candidat de Danse avec les stars (saison 7, en 2016) confiait à Buzzfeed qu'il aimait les hommes et expliquait pourquoi il se revendiquait bisexuel : "J'ai utilisé cette pirouette car je ne voulais pas renier les histoires que j'ai pu avoir avec des femmes (...). Aujourd'hui, je me définirais comme gay. Je ne suis jamais passé par cette phase de dissimulation car tout s'est passé tranquillement dans une famille qui ne se posait pas de questions sur ça. Même vis-à-vis de la presse, je n'ai jamais fait de fausse paparazzade par exemple alors que je sais que certains de mes confrères ont fait ça."

Olivier Minne a ensuite expliqué que ce sont les manifestations autour du mariage pour tous qui l'ont poussé à briser la carapace : "Je n'ai jamais ressenti le besoin de faire mon coming out étant plus jeune car la parole homophobe était sans doute moins libérée. Je ne voyais pas en quoi cela pouvait changer quoi que ce soit et c'est sans doute une erreur de ma part. Mais après le débat sur le mariage pour tous, c'était différent."