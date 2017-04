Olivier Minne "sans intérêt" ? Cette période ou France 2 voulait le placardiser...

Depuis un mois, Olivier Minne présente Tout le monde a son mot à dire sur France 2 en compagnie de Sidonie Bonnec. Dans ce contexte, l'animateur de 50 ans s'est livré à nos confrères de Libération à l'occasion d'un portrait sans tabou... Il en a notamment profité pour parler de cette époque où France 2 l'avait quelque peu mis au placard.

C'était en 2008, Olivier Minne n'apparaissait plus à l'écran que pour animer Fort Boyard durant l'été. "Ils avaient décidé que j'étais sans intérêt mais sans parvenir à me dégager de Fort Boyard. Je me suis donc retrouvé avec une semaine de boulot par an, et le reste du temps à vivre comme un retraité", s'est-il rappelé. Heureusement, le sexy quadra d'alors pouvait aller se ressourcer aux États-Unis, une terre qui l'avait déjà accueillie quand France Télévisions s'était séparé de lui une première fois en 2002. "Pour moi, Los Angeles, c'est une terre de renaissance. En terre vierge, on se retrouve face à soi."

"C'est un mec qui a toujours eu un certain recul sur les choses, capable de dire merde, et assez méfiant. Parfois, son côté rebelle peut aussi le desservir. Même s'il a été un peu lisse à un moment, il est presque trop classe pour la télé actuelle et mériterait une place plus importante", a estimé Patrice Laffont, également interrogé par Libération, à propos de son jeune confrère.

Pour finir, en ce qui concerne son coming out qui ne lui a valu que des retours bienveillants selon ses dires, Olivier Minne a contextualisé : "Comme on dit, 'rien de tel qu'une bonne inondation pour faire remonter des égouts toute la merde'. Donc, face à ce ressentiment épouvantable, je me suis dit qu'il fallait que je parle."

Retrouvez le portrait d'Olivier Minne dans Libération, ce 5 avril 2017 en kiosques.