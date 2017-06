Olivier Minne, sexy et musclé : "Voir le regard des autres sur moi changer..."

De ses débuts sur le petit écran, où il s'affichait gringalet mais déjà souriant, à son come-back de ces dernières années, en Monsieur Muscles au physique de sexy daddy, Olivier Minne a fait du chemin. Il s'en explique...

"Quand j'ai commencé à la télé, je pesais 60 kg. Jacqueline [Joubert, ndlr] me disait : 'Ne te mets pas de profil, tu risques de disparaître.' Je fais 99 kg aujourd'hui ! (...) Et c'est vrai que ça a été remarqué lors de la saison où, vu la canicule lors du tournage [sur Fort Boyard, ndlr], on a décidé que je serais en débardeur. Ça me fait rire d'être le seul animateur à avoir présenté des 20h50 en débardeur ! Et de voir le regard des autres sur moi changer. Aujourd'hui, sans effort, je suis là", a-t-il confié dans les pages du magazine TV Mag.

Le regard des gens, Olivier Minne n'y était plus vraiment habitué, lui qui a connu un sacré passage à vide professionnel. "J'ai commencé à me mettre au sport sur le tard. Pas du tout pour paraître puisque je ne faisais plus rien. Pas pour changer le regard des gens sur moi puisque personne ne me regardait. Non, juste parce que ça me permettait de me recentrer, de me rééquilibrer. Avant j'étais un cérébral trouvant que le corps n'avait aucune importance. J'ai découvert au contraire que le corps et l'esprit sont en totale connexion. J'ai d'abord souffert. J'ai tenu bon. Puis l'astreinte est devenue du plaisir", explique-t-il.

Olivier Minne anime Fort Boyard et Tout le monde a son mot à dire.

Thomas Montet