Olivier Sarkozy tendre supporter de Mary-Kate Olsen, cavalière émérite à Madrid

L'ancienne actrice reconvertie en styliste à succès est également une cavalière émérite. Ce 17 mai 2019, Mary-Kate Olsen était à Madrid pour participer au Longines Global Champions Tour. Pour l'occasion, l'Américaine de 32 ans a pu compter sur le soutien de son mari, Olivier Sarkozy.

Rares sont les fois où le demi-frère de Nicolas Sarkozy et sa femme affichent leur complicité. Pourtant, ce week-end, l'homme d'affaires franco-américain de 49 ans et son épouse ont été aperçus tout sourire, partageant quelques gestes tendres au milieu de leurs amis. La soeur jumelle d'Ashley Olsen a donc pris part à la compétition mais a été disqualifiée à cause d'une erreur de course, comme l'explique Page Six. Elle a malgré tout terminé sixième dans sa catégorie avec son cheval Naomi.

Mary-Kate Olsen a commencé l'équitation à l'âge de 6 ans. En s'installant à New York, la star de La Fête à la maison a dû arrêter quelques temps avant de reprendre il y a quelques années : "Monter me permet de travailler sur l'acceptation, la patience, la discipline, la compassion, la compétition et toutes ces émotions très importantes dans la vie de tous les jours, explique-t-elle dans son profil de cavalière sur le site HITS. Les chevaux nous apprenant beaucoup sur nous-mêmes."

La créatrice de la marque The Row a commencé à fréquenter Olivier Sarkozy au printemps 2012. Le couple s'est marié en toute discrétion en novembre 2015, à New York. Lui est le père de deux enfants, Julien et Margot, nés en 2000 et 2002, de son premier mariage avec Charlotte Bernard.