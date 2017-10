Carla Bruni explique son absence au mariage d'Olivier Sarkozy et Mary-Kate Olsen

À New York depuis quelques jours, en compagnie de son époux Nicolas Sarkozy, qui enchaîne les rendez-vous de son côté, Carla Bruni assure l'intense promotion de son nouvel album, French Touch. Mardi 10 octobre, elle a participé au talk show irrévérencieux d'Andy Cohen sur la chaîne Bravo, Watch What Happens Live! La chanteuse y était invitée au côté de son amie Yolanda Hadid, mère des top models Bella et Gigi Hadid. Parmi les questions posées l'animateur, une portait sur le mariage de Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy.

C'est peu de dire que Carla Bruni s'est montrée bonne cliente dans l'émission. La chanteuse n'a pas hésité à s'en prendre à Trump, avec humour, et a évoqué ses anciens amants. L'animateur Andy Cohen était également très curieux du mariage d'Olivier Sarkozy (48 ans), demi-frère de Nicolas, avec la jeune créatrice de mode Mary-Kate Olsen (31 ans). Le couple s'est dit oui le 27 novembre 2015 en l'absence de Carla et Nicolas. Pour justifier cette absence, la chanteuse évoque un problème de calendrier et de géographie, impossible pour le couple de se rendre aux États-Unis à la date convenue. Elle ne peut donc répondre à la rumeur selon laquelle il y avait des bols de cigarettes partout sur les tables, ce à quoi Carla, qui a longtemps fumé des cigarettes fines avant de passer à la cigarette électronique, a répondu, selon nos confrères de Gala, de manière très française : "Pourquoi pas ?"

Quand à Mary-Kate Olsen, Carla Bruni confie l'avoir rencontrée à une autre occasion : "Ils semblent très heureux, a expliqué la chanteuse selon nos confrères de Gala. Je l'ai rencontrée à un autre mariage. Elle était adorable et très gentille. Olivier était très heureux à ses côtés." Olivier Sarkozy est le dernier fils de Pal Sarkozy, qui est aussi celui de l'ancien président, et de sa troisième épouse, Christine de Ganay. Après un premier mariage dans les années 1980 avec Charlotte Bernard, qui donnera deux enfants – Julien, 20 ans, et Margot, 17 ans –, Olivier tombe sous le charme de l'ancien enfant star Mary-Kate Olsen. Le couple coule des jours paisibles depuis cinq ans.

Depuis son arrivée à New York, Carla Bruni a rencontré les journalistes de Billboard et eu un rendez-vous chez Universal Music. La chanteuse de 49 ans a également participé au Today Show sur NBC. L'album French Touch, produit par le légendaire David Foster, est sorti le 6 octobre.