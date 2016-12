Omar Sy annoncé mort : il réplique avec humour, Valérie Damidot s'emporte !

Alors que tous les médias annonçaient, mardi 27 décembre, les morts des actrices Carrie Fisher puis Claude Gensac, un vent de panique venait s'ajouter en raison d'une allégation selon laquelle Omar Sy serait mort dans un accident de voiture. Il n'en est rien et l'acteur a réagi, tout comme sa femme Hélène et sa bonne copine, Valérie Damidot.

Non, Omar Sy n'est pas mort dans un accident de la route à Paris, soi-disant survenu sur l'autoroute A1. Cette horrible rumeur émanait de plusieurs comptes Twitter spécialisés dans ce genre de "blagues" de mauvais goût. Les mêmes comptes qui avaient annoncé la mort de Johnny Hallyday il y a plusieurs mois et qui n'ont donc jamais été suspendus par Twitter. Le géant des gazouillis est une fois de plus pointé du doigt pour son incapacité à faire le tri parmi ses utilisateurs... D'ailleurs, alors que la rumeur commençait à prendre de l'ampleur sur le réseau social, elle est parvenue jusqu'aux yeux de l'animatrice Valérie Damidot, très proche d'Omar Sy grâce à l'association Cé ke du bonheur, et avec son franc-parler habituel, elle a taclé l'un des auteurs de cette rumeur. "T'as rien d'autre à foutre gros connard ?", a-t-elle écrit.

De toute évidence, Omar Sy, actuellement à l'affiche de Demain tout commence, a aussi eu vent de cette information puisque ce mercredi 28 décembre, il a posté sur son compte Twitter une photo de lui... dans la Vallée de la Mort ! L'acteur, personnalité préférée des Français, l'a donc pris avec humour. Il a aussi ajouté un émoji main avec le mot Hamsa pour Main de Fatima, notamment utilisée pour repousser le mauvais-oeil.

L'acteur n'est pas le seul a avoir été victime d'un tel canular puisque Britney Spears a aussi été annoncée morte dans un accident lundi 26 décembre.