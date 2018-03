ONPC : Christine Angot a quitté le plateau et a inventé une fausse excuse !

Christine Angot a eu bien du mal à supporter les réflexions d'Éric Dupond-Moretti lors de son passage dans On n'est pas couché (France 2).

Lundi 12 mars, Benjamin Castaldi a révélé dans TPMP qu'après son altercation avec l'avocat, la chroniqueuse de Laurent Ruquier avait quitté le plateau. Et pour ce faire, elle aurait prétexté aurait trouvé une fausse excuse afin d'aller voir la productrice Catherine Barma : "Il y a eu une coupe énorme, c'est que Christine Angot a une fois de plus quitté le plateau, prétextant de devoir aller aux toilettes. Elle a surtout demandé à voir la productrice parce qu'à mon avis, elle a passé un tel mauvais moment qu'elle a été voir comment on pouvait l'améliorer."

Une information confirmée parFranck Dubosc, qui était présent sur le plateau d'ONPC lors de cette dispute. L'acteur – qui venait assurer la promotion de son film Tout le monde debout dans l'émission de Cyril Hanouna – a toutefois nuancé ses propos en précisant qu'elle n'avait pas quitté le plateau avec pertes et fracas.

Pour rappel, samedi 10 mars, Laurent Ruquier recevait, entre autres, Éric Dupond-Moretti et Virginie Calmels. Et le ton est rapidement monté avec Christine Angot. L'avocat reprochait notamment à la polémiste d'avoir évoqué la vie privée de la vice-présidente des Républicains et première adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux. "C'est d'une violence incroyable, madame. Que vous alliez exposer publiquement un passé sentimental dont, peut-être, Madame n'a pas envie de parler, c'est aller très loin. On n'est pas au tribunal ici", a-t-il lancé.

C'est alors que Christine Angot s'est défendue d'être journaliste et a assuré donner simplement le fond de sa pensée. Elle a également reproché à son opposant d'être "très agressif" avec elle.

Déjà vu

Ce n'est pas la première fois que la romancière quitte le plateau d'On n'est pas couché après une altercation. À la suite de son vif échange avec Sandrine Rousseau en octobre dernier, elle avait pris cette même décision. Un choix sur lequel elle s'était expliquée au cours d'une interview pour Télérama : "Je commençais à parler, et j'ai entendu des huées, à plusieurs reprises. À la télévision, il y a du public et un chauffeur de salle pour l'ambiance. Mais les huées se sont reproduites, je ne pouvais plus parler, ma tête s'est vidée. Je n'y arrivais plus, alors pourquoi rester sur le plateau ? À ce moment-là, je me suis dit que je quittais l'émission. Définitivement. Je ne suis pas là pour y occuper une place, je m'en moque."

Mais Christine Angot a finalement mis cette idée de côté grâce à la productrice de l'émission : "C'est Catherine Barma qui est venue me voir, j'étais retournée dans ma loge, dans un état de détresse, en larmes. Et c'est elle qui m'a convaincue que je pouvais retrouver mon calme, ma concentration."