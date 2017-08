ONPC : Yann Moix et Christine Angot "amis de longue date", il se confie...

Après une saison comme chroniqueuse de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché (France 2), Vanessa Burggraf a annoncé son départ. Dès la rentrée, la journaliste sera remplacée par la romancière Christine Angot. Au micro du Grand Direct des Médias sur Europe 1, Yann Moix s'est exprimé au sujet de ces changements.

Le polémiste de Laurent Ruquier a livré son ressenti quant à l'arrivée de Christine Angot dans l'émission. "C'est quelque chose d'inédit, deux écrivains français dans une émission populaire qui est à la fois une émission intellectuelle et de variété, je trouve ça extraordinaire", a lâché l'écrivain, qui rempilera dès septembre dans On n'est pas couché. Et de poursuivre : "Elle a de vraies exigences intellectuelles et de vrais combats et dans les moments de combat on n'a pas à être gentil, on a à être soi-même."

Quand ça ne va pas, c'est elle que je vais voir

Celui qui formait un duo avec Léa Salamé avant l'arrivée de Vanessa Burggraf a par la suite révélé bien connaître Christine Angot : "C'est une amie de longue date. (...) Quand j'ai des problèmes et que ça ne va pas, c'est elle que je vais voir de temps en temps." Lui qui connaît l'auteure et dramaturge de 58 ans "dans la vraie vie" assure qu'elle est "une femme extrêmement gentille et bienveillante". "Elle est ouverte aux autres", a-t-il également déclaré.

Dans la foulée, Yann Moix s'est exprimé sur le départ de Vanessa Burggraf. "Je m'entendais très bien avec Vanessa, je dis ça sans démagogie, a-t-il confié. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas réussi à se libérer de l'image qu'elle envoyait, c'était quelqu'un de drôle, sensible et intelligent, j'ai vraiment aimé ce duo."

Si Yann Moix et Christine Angot formeront un nouveau tandem dans On n'est pas couché à la rentrée, Vanessa Burggraf retrouve quant à elle la rédaction de France 24, qu'elle avait quittée afin d'officier comme polémiste dans ONPC.