ONPC - Yann Moix : Son rendez-vous galant gâché par Jean-Marie Bigard !

Samedi 18 février, Yann Moix (48 ans) a raconté une anecdote très drôle dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. Face à son ami Jean-Marie Bigard, le polémiste de l'émission a révélé que l'humoriste de 62 ans lui avait gâché un rendez-vous galant à cause de ses blagues "scatophiles" !

En effet, en mai 2014, Yann Moix avait proposé à la femme qu'il convoitait alors d'aller assister au spectacle des 60 ans de son ami Jean-Marie Bigard au Grand Rex à Paris ! Une proposition qu'il a dû regretter amèrement par la suite ! "Elle n'était pas sûre, je lui ai dit 'Tu connais pas Jean-Marie, c'est pas toujours la même chose, il a énormément évolué dans sa carrière ! Il y a des choses extraordinaires'... Après le spectacle, je n'ai plus jamais revu la fille et elle a bloqué mon numéro !", a-t-il lancé non sans provoquer des rires en plateau.

Face à un Laurent Ruquier très amusé par cette révélation, Yann Moix a poursuivi son récit : "Il avait fait ce soir-là une anthologie de ses sketchs les plus scatophiles. Du coup, je sais maintenant qu'on peut perdre quelqu'un à jamais pour un sketch de trop de Jean-Marie Bigard !"

Venu faire la promotion de son nouveau spectacle Nous les femmes, le compagnon de Lola Marois a tout de même tempéré : "Je pense que ce que je dis, les gens, les enfants y compris les femmes qui me détestent sentent aussi la délicatesse avec laquelle je traite ces sujets (...) Les blagues scatologiques c'est un peu fini, je peux aussi faire un spectacle sur le coude, mais on va se faire chier."

