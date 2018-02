Ophélie Meunier et Mathieu Vergne avant le mariage : Romance et complicité

La journaliste et présentatrice Ophélie Meunier a dit oui à Mathieu Vergne le 10 février ! Les amoureux se sont mariés civilement dans la mairie du 17e arrondissement parisien et leur union sera ensuite célébrée au printemps au Pilat, précise Paris Match. Dans sa robe signée Philippe Perisse, la mariée était radieuse lors de ce jour si symbolique. Avant de franchir le cap, les amoureux ont déjà partagé de beaux moments, comme on peut le voir sur le compte Instagram de l'heureux époux de la jeune femme de 30 ans.

Mathieu Vergne baigne comme la vedette de Zone interdite dans le milieu de la télévision. Après avoir officié comme producteur, directeur du développement et directeur des programmes de flux chez Adventure Line Productions (ALP) – qui produit entre autres Koh-Lanta (TF1) –, il est passé directeur des jeux, variétés et divertissements sur la Une. Aujourd'hui, le chéri de la vedette de M6 occupe le poste de directeur des programmes de flux, toujours chez TF1. Sur le réseau social, il poste ainsi régulièrement des images liées à son travail pour lequel il voue une grande passion. Cependant, depuis quelques mois, il publie de plus en plus des images d'instants complices ou romantiques.

On remarquera ainsi des couchers de soleil à Venise ou sous les palmiers, la soirée GQ entouré de ses proches, un footing en amoureux, le mariage d'amis ou encore une photo de fin de week-end sur laquelle la silhouette de sa bien-aimée apparaît élégamment de dos. Sans oublier un cliché pris à L'Ecrin, au Crillon, établissement où il a fait sa demande en mariage.