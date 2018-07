Ophélie Meunier séduisante : "Je ne vais pas m'excuser"

Cette année aura une nouvelle fois été pleine de réussite pour Ophélie Meunier. En plus d'avoir repris les rênes de Zone interdite, elle est également à l'antenne tout l'été en présentant le 19.45 sur M6. Mais ce n'est pas tout. La belle s'est également mariée au mois de mars dernier. À 30 ans, l'ancienne chroniqueuse de Canal+ est une femme comblée.

À cette occasion, Télé Star a fait le point avec la journaliste sur sa carrière et notamment sur son image de belle femme qui lui colle à la peau. Rien d'étonnant pour Ophélie Meunier qui a débuté dans le mannequinat. "Je ne vais pas m'excuser à ce sujet. La télé, c'est du son et de l'image. Si les deux fonctionnent, tant mieux !" répond-elle simplement.

Même si elle l'assume, Ophélie tient à faire savoir qu'elle est bien loin de n'être qu'un physique agréable à regarder. Et pour arriver là ou elle est aujourd'hui, elle a beaucoup travaillé : "Ce côté 'bosseuse' vient de mon éducation. Je ne me suis jamais dit que je devrais travailler deux fois plus pour être légitime. Ce qui compte, ce sont les retours sur investissement : celui qui vient des téléspectateurs m'accordant leur confiance et le fait que l'ont m'a confié des émissions qui marchent bien. Cela n'empêche pas chaque saison d'être un nouveau défi..."