Ophélie Winter, euphorique, découvre FIFA 18 avec Capucine Anav et les VIP

Lundi 25 septembre, le CentQuatre, à Paris, accueillait la soirée de lancement du jeu de football FIFA 18, en présence d'un parterre d'invités. Les chanceux convives ont pu découvrir en avant-première le nouveau jeu sur PC, PS4 et Xbox One.

La guest list de la soirée était assez impressionnante puisqu'on a pu voir des personnalités venues de tous les horizons, de la musique à la télévision en passant par le sport. Il fallait notamment compter sur Pierre Ménès et Hervé Mathoux, qui ont enregistrés des commentaires pour le jeu vidéo. On a aussi pu voir la chanteuse Ophélie Winter, euphorique au moment de prendre la pose sur le photocall, Capucine Anav (que l'on retrouve au théâtre), Brahim Zaibat, Black M et sa femme Lia, le rappeur Alonzo, Florent Piétrus, Mickaël Gelabale ou encore Teddy Riner, Camille Lacourt (bientôt dans la 8e saison de Danse avec les stars), Axel Tony, la chanteuse Lynda, le rappeur Lartiste, le DJ Hamida, Mikkel Hansen et ses coéquipers, le Youtubeur Kemar, Jérôme Niel, Aïssa Maïga, Nabil Fekir, Medi Sadoun, Christopher Jullien, la chroniqueuse de TPMP Géraldine Maillet et son compagnon Daniel Riolo, Kool Shen, Issa Doumbia, Observateur Ébène, le rappeur Gradur, Philippe Vandel, S.Pri Noir, le rappeur Dawala, Dimitri Szarzewski et ses coéquipiers du Racing 92, Brahim Asloum, Mokobé, Elisa Bachir Bey, le rappeur Barack Adama, la danseuse Silvia Notargiacomo, la Miss France Alicia Aylies, Hedi Bouchenafa, Jhon Rachid...

FIFA 18 sera disponible partout le 29 septembre.

Thomas Montet