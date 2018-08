Ophélie Winter, gonflée à bloc et décolletée : "J'ai les seins de Samantha Fox"

Ophélie Winter est de retour en France ! Après avoir passé de longues semaines aux Emirats arabes unis, parenthèse enchantée lors de laquelle elle a rechargé ses batteries à fond après un petit coup de mou et des pépins de santé, la chanteuse de 44 ans est finalement rentrée à Paris.

Mardi 14 août 2018, l'interprète du tube Dieu m'a donné la foi a posté un nouveau selfie où elle apparaît très décolletée en soutien-gorge. Installée sur sa terrasse, elle savoure son déjeuner. Et à l'en croire, manger a été l'une de ses activités fétiches au cours des dernières semaines, à tel point qu'elle aurait pris plusieurs kilos. "J'ai tellement mangé cet été que j'ai les seins de Samantha Fox, les fesses de Beyoncé et les cheveux de Polnareff, on fait comment ?!", a-t-elle commenté avec une bonne dose d'humour.