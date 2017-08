Ophélie Winter : Sublime à la plage, elle prend du repos avec son nouvel "ami"

Bye bye la grisaille parisienne et bonjour le soleil ! Ophélie Winter a pris le chemin des vacances et elle partage ce petit bonheur, à l'heure où tant d'autres sont de retour au bureau, sur son compte Instagram.

Ce lundi 21 août, Ophélie Winter n'était sans doute pas en train de ronchonner et de traîner des pieds puisque le programme de sa journée s'annonçait plutôt agréable. En effet, la chanteuse de 43 ans a posté une photo d'elle prise sur une plage au soleil et accompagnée de son nouveau grand copain. "En balade ce matin avec 'Rambo le chamo' on s'est calé tranquillou sur la plage pour se reposer un peu ! .@RixosHotels #Eres @Goyard #GiuseppeZanotti #VinylFactoryEyeWear #SeulsAuMonde #TropMignon", a-t-elle commenté en légende.

Ophélie Winter, qui a repris du poil de la bête depuis son importante perte de poids à l'occasion du Ramadam (qu'elle n'avait pas pu faire jusqu'au bout malgré sa volonté d'essayer), semble aller très bien. Ses fans s'étaient inquiétés en juillet lorsqu'elle avait évoqué un accident de voiture. La star devrait faire son retour médiatique l'an prochain avec un petit rôle dans le film Christ(off), avec Michaël Youn et Lucien Jean-Baptiste.