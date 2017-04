Orlando Bloom : Son message d'anniversaire adorable pour son ex Miranda Kerr

Dans la catégorie des couples de stars ayant parfaitement réussi leur divorce figurent Orlando Bloom et Miranda Kerr. Parents d'un adorable petit Flynn (6 ans), l'acteur anglais et le mannequin australien sont restés très proches malgré l'épreuve du divorce. Pour rappel, le couple s'était séparé en 2013 après trois ans de mariage et six ans de vie commune.

Preuve de cette belle complicité, l'ancien petit ami de Katy Perry (qui fricoterait aujourd'hui avec la belle Nina Dobrev) a profité de l'anniversaire de son ex-épouse ce jeudi 20 avril, qui célébrait ses 34 ans, pour lui adresser un message adorable sur les réseaux sociaux. "#JOYEUX ANNIVERSAIRE à une mère et une amie incroyable", a-t-il écrit. La vedette de Pirates des Caraïbes a glissé ce message en légende d'un cliché où l'on voit un assemblage en bois "Je t'aime maman" spécialement créé par leur fils.