Oscar Isaac dévoile le prénom de son fils, en hommage à sa mère décédé

Devenu papa pour la première fois en avril, l'acteur américain Oscar Isaac lui a donné un prénom qui rend hommage à sa regrettée maman. Le héros de Star Wars - Le Réveil de la Force a ainsi baptisé le fils qu'il a eu avec la réalisatrice Elvira Lind, Eugene, à la mémoire de sa mère Eugenia, décédée au mois de février.

En interview pour The New York Times, Oscar Isaac (38 ans) a abordé les moments douloureux qu'il a partagés avec sa mère, restant à son chevet à l'hôpital durant l'automne dernier. Quand sa santé s'est dégradée, le comédien a commencé à lui lire des passages de Hamlet, pièce qu'il préparait pour les planches : "Je lui lisais des passages sans arrêt." Avec pudeur et émotion, il confiera ensuite : "Je sais que cela arrive à beaucoup de gens, mais cela ne m'était jamais arrivé. Je connais des gens dont la mère est morte, mais là, c'était la mienne."

Etre sur scène et jouer dans Hamlet, Oscar Isaac le fait pour sa mère : "C'est pour honorer sa vie, mais aussi sa mort, qui a été horrible." L'acteur pense aussi à son fils quand il joue, un enfant qui a hérité de la bouche et des mains de sa grand-mère. Oscar Isaac n'aura pas eu le bonheur de présenter à sa maman son enfant, mais il ne veut pas vivre dans la tristesse et le manque : "Quand on a un enfant, on doit – pour son bien – dire oui à la vie."