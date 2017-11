Paga (Les Marseillais), sa rupture avec Adixia : "Je me sens épanoui"

Le tournage des Marseillais VS Le reste du monde, la revanche (W9) a été fatal pour les couples. Kevin a trompé Carla avec Haneia, Jessy a rompu avec Valentin pour vivre une histoire avec Anthony Mathéo et Paga a embrassé Milla Jasmine, alors qu'il vivait toujours une idylle avec Adixia.

Si les deux premiers couples ont fini par se réconcilier, Paga et Adixia ont préféré prendre des chemins différents. Un mal pour un bien selon le DJ. "Je ne regrette pas car je me sens épanoui et libre. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé un poids, je remercie ce tournage malgré tout", a-t-il confié à nos confrères de Purebreak. Et de déclarer que, contrairement à ce que disait la belle blonde, leur couple n'était pas si solide que ça avant de s'envoler pour Marbella : "Ça allait, mais il y avait toujours des hauts et des bas. C'était particulier, je souffrais tous les jours même si je savais que c'était la femme de ma vie et puis ce n'est pas facile de se séparer après trois ans et demi de relation. Je pense que c'était le bon moment que ça se termine."

Depuis, les anciens tourtereaux continuent à collaborer ensemble. En revanche, Paga a précisé que leur relation n'allait pas au-delà du travail : "On reste en contact que pour le travail, mais on s'entend bien. On s'entend même mieux que quand on était en couple. Après, ce n'est pas mon amie, on s'appelle que pour la musique." C'est mieux que rien !

Pour rappel, Adixia a depuis retrouvé l'amour dans les bras d'un DJ prénommé Jim. De son côté, Paga est aussi en couple avec une jeune femme dont l'identité n'a pour l'heure pas été dévoilée. Mais notre petit doigt nous dit qu'elle pourrait apparaître dans la prochaine saison des Marseillais, actuellement en tournage en Australie.