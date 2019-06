Pamela Anderson victime d'intimidation pour faire DALS : "je ne voulais pas"

En 2018, TF1 avait fait fort en dévoilant que Pamela Anderson allait intégrer le casting de Danse avec les stars. Le nom de la star d'Alerte à Malibu était sur toutes les lèvres et son duo avec Maxime Dereymez est resté sept semaines dans la compétition.

Mais, alors que l'Américaine de 51 ans a annoncé sa rupture avec Adil Rami – et a dénoncé au passage qu'il menait une double vie et avait été menaçant envers elle –, la plantureuse blonde a publié sur son site les échanges privés qu'elle a eus avec l'ancienne compagne du footballeur, la magnifique Sidonie Biémont. Entre deux révélations, on apprend que Pamela Anderson n'avait pas du tout envie de faire Danse avec les Stars, à l'en croire.

"Je n'ai jamais voulu faire DALS. J'ai été victime d'intimidation pour que des personnes touchent des commissions. Adil a enregistré une vidéo avec bonheur et était présent plusieurs fois. Il se cachait dans les loges", a-t-elle écrit. Pamela Anderson ne rentre pas dans les détails derrière cette déclaration accusatrice. En revanche, quelques lignes plus bas, Sidonie Biémont fait des révélations sur le double jeu d'Adil Rami à l'époque de DALS : "Toutes les apparitions presse que vous avez faites ensemble, il m'a dit que vous le faisiez mais qu'il ne le voulait pas car vous n'étiez 'que des amis'. Chaque photo était justifiée par un mensonge ou par un comportement agressif", écrit-elle.

Concernant la vidéo à laquelle le joueur de l'OM a participé, la mère des jumeaux Zayn et Madi (2 ans et demi) explique : "Il m'a dit que c'était ton équipe [celle de Pamela Anderson, NDLR] qui l'avait forcé à le faire. Que tout ça, c'était politique et de la communication. Je suis tellement stupide que je l'ai cru, je l'avoue."