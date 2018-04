Pamela Gidley : L'actrice est morte à 52 ans

Triste nouvelle pour les fans de Twin Peaks... En effet, Pamela Gidley est décédée. L'actrice qui interprétait le rôle de Teresa Banks dans la série est morte à l'âge de 52 ans. Si l'on vient seulement d'apprendre sa mort, en réalité l'actrice s'est éteinte la semaine dernière.

C'est sur la page Facebook Lynchland - David Lynch Archivist que la nouvelle a été annoncée. "Nous sommes terriblement tristes de vous annoncer que Pamela Gidley, qui jouait Teresa Banks dans Twin Peaks - Fire walk with me, s'est éteinte le 16 avril", peut-on ainsi lire. Alors que les internautes étaient nombreux à s'interroger quant aux causes de la mort, il est précisé dans le message qu'elles sont pour l'heure "inconnues".

Un décès qui survient un peu plus d'un an après ceux d'autres stars de la série. Pour rappel, en février 2017, Warren Frost, docteur Will Hayward à l'écran, est mort des suites d'une maladie. En mai, c'est Michael Parks qui nous a quittés. L'acteur interprétait, entre autres, Jean Renault dans Twin Peaks. Puis, en octobre dernier, Brent Briscoe, Dave Macklay dans la série, succombait à ses blessures après une grave chute.

Pamela Gidley a tout d'abord joué dans un épisode de MacGyver en 1986. Peu après, au début des années 1990, l'actrice décroche un rôle dans Twin Peaks, une série signée David Lynch. Mais si pour certains elle est le visage de Teresa Banks, d'autres se souviendront de son rôle dans Le Caméléon lorsqu'elle campait Brigitte Parker, la belle-mère de Mademoiselle Parker. Plus encore, Pamela Gidley a joué pendant deux ans dans Les Experts. Outre les séries, la quinquagénaire s'était illustrée dans Aberration, un film d'horreur et de science-fiction néo-zélandais.

Toutes nos condoléances aux proches de Pamela Gidley...