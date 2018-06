Paris et Nicky Hilton : Leur frère Barron s'est marié !

Tessa Gräfin von Walderdorff est la fille du photographe et réalisateur Franziskus von Walderdorff et d'Anna Brühwiler-Verreccia, d'origine danoise, suisse et française. La jolie blonde aurait apaisé son fêtard de petit ami de 28 ans après plusieurs frasques qui avaient fait la une des tabloïds. Quelques jours avant les noces, elle partageait une déclaration d'amour avec ses abonnés Instagram : "Je suis tellement amoureuse de toi, mon amour. Les mots peuvent à peine décrire ce que c'est que de se perdre dans ton sourire, de s'enfermer dans ton regard et d'être chatouillée par tes lèvres."