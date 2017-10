Paris et Nicky Hilton : Leur petit frère Barron va se marier

Informé des fiançailles qu'il annonce en exclusivité, alors qu'elles ont été partagées avec le monde entier, Page Six dispose néanmoins de quelques détails. Le média avance que le mariage est prévu pour 2018, sans plus de précision. Rick et Kathy Hilton, les parents du futur marié sont "enchantés des fiançailles, tout comme ses soeurs Paris et Nicky. Ils trouvent que Tess a une très bonne influence sur Barron et qu'elle l'apaise dans ses envies de faire la fête", commente une source proche de l'influente famille américaine. Tessa Gräfin von Walderdorff, actrice et écrivain, est la fille du photographe et réalisateur de Franziskus von Walderdorff et d'Anna Brühwiler-Verreccia, d'origine danoise, suisse et française.

Le goût trop prononcé pour les soirées de Barron Hilton l'a, à plusieurs reprises, conduit dans la rubrique faits divers. Il avait été arrêté ivre au volant et en possession d'un faux permis de conduire en 2008 après avoir renversé un employé d'une station service. Un écart de conduite qui lui avait coûté 4,9 millions de dollars lorsque la justice l'avait reconnu coupable plusieurs années plus tard, en juillet 2011. L'enquête avait prouvé que le jeune homme avait roulé sur plusieurs kilomètres à contre-sens sur l'autoroute qui traverse Malibu, et avait heurté au moins un véhicule avant de renverser Fernando Tellez.

Barron Hilton avait également fait parler de lui en 2013 après avoir été tabassé lors d'une soirée organisée en marge de la foire d'art contemporain Art Basel Miami, soirée à laquelle se trouvait également Lindsay Lohan. A l'époque, le petit frère de Paris et Nicky Hilton avait accusé la star de Mean Girls d'avoir commandité son agression.