Paris Hilton et son jeune amoureux défilent devant Eva Longoria et son mari

C'est dans sa propriété située sur les hauteurs de Cannes que le couturier Philipp Plein a organisé le défilé de sa première collection croisière 2018. Ce mercredi 24 mai, il a ouvert à plusieurs centaines d'invités triés sur le volet les portes de sa maison, baptisée La Jungle Du Roi, où il a aussi présenté sa collection capsule Alec Monopoly for Philipp Plein, une série d'oeuvres d'art à porter, imaginée par le roi du street art.

Sur le podium, son égérie de longue date Paris Hilton a fait le show. La plus célèbre des héritières a défilé avec son nouvel amoureux, l'acteur Chris Zylka, qui joue dans la série The Leftovers, ainsi que sa grande amie Sofia Richie, qui n'est autre que la petite soeur de son ancienne BFF Nicole. La bombe Winnie Harlow a aussi présenté quelques pièces de la marque de même que le beau Jeremy Meeks, dont le mugshot avait mis en émoi toute la toile.

Du côté des invités : Eva Longoria et son mari Jose Baston étaient assis au premier rang du défilé. L'ancienne star de la série Desparate Housewives y a croisé la bombe Vanessa Moe et le petit-fils de Bob Dylan, Levi Dylan, l'artiste Alec Monopoly ainsi que le boxeur Floyd Mayweather, Jr. Le superbe mannequin grande taille Aglaë Dreyer était aussi de la partie, de même que Monty Shadow et l'influenceuse Audrey Tritto, la femme du footballeur Mamadou Sakho, Majda Sakho, ainsi que la journaliste Lena Obschinsky.

Pari réussi pour Philipp Plein, soutenu par sa compagne Andreea Sasu, qui a fini par se jeter à l'eau tout habillé pour clôturer ce défilé très arty.