Paris Hilton visionnaire : Toutes les tendances du XXIe siècle ? C'est elle !

N'en déplaise à sa rivale Kim Kardashian, Paris Hilton est persuadée d'être la pionnière du selfie. "Si mon beeper avait eu un appareil photo, j'aurai pris un selfie avec. J'ai même un selfie de moi petite, pris avec un appareil photo jetable", a-t-elle lâché lors d'une récente interview pour le magazine W.

Il semblerait que la célèbre héritière soit à l'origine de toutes les tendances actuelles. C'est notamment à elle que l'on doit la toute première émission de télé-réalité The Simple Life, filmée avec son ex-meilleure amie Nicole Richie, dont la première saison a passionné plus de 13 millions de téléspectateurs, soit bien plus que les audiences de l'Incroyable Famille Kardashian et de The Hills combinées.

On a lancé un tout nouveau genre de célébrité...

"On a lancé un tout nouveau genre de célébrité qui n'existait pas jusqu'alors. On a tellement rigolé, je suis contente de l'avoir fait à une époque où on pouvait être vrai et authentique. Aujourd'hui, tout est monté et écrit à l'avance. C'est très facile de devenir célèbre. N'importe qui peut y arriver avec juste son téléphone portable", a ajouté celle qui n'avait ni attaché de presse ni maquilleur à ses débuts.

Paris Hilton a aussi été l'une des premières à signer dans l'agence de mannequin de Donald Trump, T Management, bien avant Sophia Richie et Paris Jackson. Depuis, la jolie blonde de 36 ans a bien tracé sa route puisqu'elle est à la tête d'une colossale fortune.

Un avenir prospère

Devenue DJ, elle encaisserait parfois pas moins de 350 000 euros par heure soit plus d'un million d'euro par soirée pour jouer. Elle possède également tout un empire de produits dérivés qui compte pas moins de 24 parfums, 50 boutiques de par le monde et une ligne de sacs à main, lunettes, montres et autres vêtements. Elle voudrait aussi investir dans l'art et dans l'immobilier, à l'instar de sa célèbre famille et travaille à l'écriture de son nouveau livre.

Concentrée sur sa réussite, Paris Hilton n'en oublie pas pour autant l'essentiel et espère bien fonder une famille dans les années à venir. L'interprète de High Off My Love semble avoir finalement trouvé la bonne personne pour puisqu'elle file depuis quelques mois le parfait amour avec le beau Chris Zylka, de la série The Leftlovers.

Coline Chavaroche