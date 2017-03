Paris Hilton au paradis avec son chéri : Elle troque ses talons pour des baskets

Paris Hilton et son chéri Chris Zylka ne se quittent plus ! Après avoir officialisé leur idylle sur les réseaux sociaux pour la Saint-Valentin, les deux célébrités ont passé le plus clair de leur temps ensemble. Que ce soit pour sortir leur chien ou pour aller dîner, Paris et le beau gosse de 31 ans ne font plus rien l'un sans l'autre et il semblerait qu'à force, cela ait déteint sur la riche héritière.

La sulfureuse blonde habituellement très apprêtée a renoué avec son côté sauvage lors d'un séjour en amoureux sous le soleil de Tulum (Mexique). À 36 ans, l'interprète de High Off My Love, d'ordinaire toujours perchée sur des talons vertigineux, a troqué sa paire de Louboutin contre des tennis New Balance. Dans la jungle mexicaine, elle a publié des photos d'elle presque naturelle, habillée d'un legging à imprimé militaire, un sac sur le dos et un bandeau pour relever ses longs cheveux blonds.

"Ceux qui ne croient pas en la magie ne la trouveront jamais", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle publiée sur sa page Instagram. Qu'on se rassure, selon les journalistes du Daily Mail qui publie plus de clichés du séjour du couple sur son site, Paris n'a pas complètement perdu ses goûts de luxe.