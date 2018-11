Pascal (Koh-Lanta) dans Les Anges 11 : Son projet pro surprenant

Entre Pascal et la télé-réalité, c'est une affaire qui roule. Après avoir intégré Les Vacances des Anges 3 (NRJ12) temporairement, en tant que coach, le candidat de Koh-Lanta All Stars (TF1) s'apprête à rejoindre le casting des Anges 11.

Selon une source qui s'est confiée à nos confrères de Télé Star, Pascal (50 ans) a accepté de participer au programme de télé-réalité dans l'espoir de devenir mannequin sénior. Un projet professionnel qu'il avait commencé avant le tournage. En juin dernier, il avait en effet dévoilé avoir réalisé un shooting pour la marque Timberland. "Et voilà, première journée de mannequinat chez Timberland Polygone Riviera. On est dans la place", avait-il écrit en story Instagram.

Pascal allie donc plaisir et travail en participant aux Anges. Il y a quelques mois, l'ancien aventurier de TF1 avait confié à Télé Star qu'il adorait regarder ce genre de programme à la télévision avec son épouse : "On regarde absolument toutes les émissions. Ce qui me fait rire, c'est que soi-disant, personne ne regarde mais tout le monde connaît ! C'est un peu honteux d'avouer qu'on regarde ce type de programmes mais moi ça me détend. À l'époque, on regardait Hélène et les Garçons, maintenant on regarde la télé-réalité."