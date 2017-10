Pascal Obispo : Son album avec Isabelle Adjani "peut-être pas écoutable"

Depuis le 17 octobre, le Jésus, de Nazareth à Jérusalem de Pascal Obispo, mis en scène par Christophe Barratier, est joué au Palais des sports de Paris. Pour promouvoir cette nouvelle "fresque musicale", le chanteur de 52 ans a répondu aux questions de nos confrères de Paris Match avec lesquels il évoque son album fantôme avec Isabelle Adjani...

On rembobine. Arrêt sur image. L'année 1974. Serge Gainsbourg fait enregistrer Rocking Chair à Isabelle Adjani pour une émission des Carpentier. Neuf ans plus tard, il lui compose et écrit tout un album porté par le mythique Pull marine et son clip signé Luc Besson. Le single s'écoule à plus d'un million d'exemplaires et marque à jamais la carrière de l'actrice. En septembre 2006, une annonce fait frémir de joie les admirateurs d'Adjani, elle travaille sur un second album avec le concours de Pascal Obispo. En février 2008, elle confie à La Dernière Heure : "C'est Pascal qui décide. On a collaboré de façon atypique, artisanale. Je n'ai même pas signé de contrat à ce jour. Il me dit aujourd'hui qu'il songe à transformer cet album en film musical. En tout cas, c'est vrai que j'aimerais bien que les gens le découvrent, et lui aussi sûrement." En juin de la même année, pourtant, le projet est définitivement enterré, parce que la star n'aurait pas eu le temps de le promouvoir, selon Paris Match à l'époque.

Pourquoi/Parce que

Cette semaine, Pascal Obispo est interrogé par l'hebdo sur ce disque dont on est arrivé à douter de l'existence. Pourquoi ne sort-il pas ? "Parce que c'est comme ça", répond simplement l'artiste qui concède que l'album pourrait seulement voir le jour après leur mort : "Quelqu'un sortira sûrement les bandes, dit-il. L'industrie fonctionne comme ça. À moins que je n'efface les bandes – ce que je ne ferai pas –, l'album d'Adjani est là. Il n'est peut-être pas du tout écoutable mais ça ressemble à une oeuvre. Moins c'est commercial, plus ça ressemble à une oeuvre, n'est-ce pas ?"

L'album d'Isabelle Adjani confectionné par Serge Gainsbourg ne se résume pas à son magnifique Pull Marine. L'actrice y chante d'une voix haut perchée, à la fois vulnérable, sensuelle, boudeuse ou décidée des tubes comme Beau oui comme Bowie, Et moi Chouchou, Ohio, Ok pour plus jamais et les bouleversants Entre autres pas en traître et Le Mal intérieur. La sortie de l'album fut accompagnée, le 5 octobre 1984, d'une émission de variétés entièrement dédiée à Adjani qui interprétait, dans différents décors, tous les titres de son disque. Serge Gainsbourg mais également Alain Chamfort, Alain Bashung, Téléphone et Madness avaient aussi participé à ce show.