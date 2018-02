Pascal Soetens – Une ex-protégée du "grand frère" incarcérée : "J'ai échoué"

Mercredi 28 février 2018, les téléspectateurs de C8 ont rendez-vous avec Pascal le grand frère dès 21h. A cette occasion, Pascal Soetens (48 ans) a accepté de répondre aux questions de Philippe Vandel pour Village Medias sur Europe 1 et a notamment été interrogé sur d'anciennes "protégées" qui ont mal tourné.

En effet, Laëtitia et sa soeur cadette Sarah, deux jeunes Belges secourues par Pascal Soetens en 2016 (l'émission, intitulée alors SOS ma famille a besoin d'aide, était diffusée sur NRJ12) ont eu récemment affaire à la justice de leur pays. Celles-ci s'en seraient très violemment prises à une jeune femme et auraient même détruit sa voiture à cause d'une rivalité amoureuse. Plus grave, Laëtitia, âgée de 24 ans et incarcérée de manière préventive à cause de la menace qu'elle représente, aurait assumé les faits et promis de "brûler à l'acide" sa rivale.

Face à cette très triste affaire, Pascal Soetens n'a pas caché son immense déception. "Peut-être qu'il faut que j'aille la voir en prison et essayer de la sortir de là. J'y pense parce que je me dis 'Quelque part, j'ai échoué' et ça ça me gêne", a-t-il lâché au micro d'Europe 1. Plus généralement, le "grand frère" a indiqué à propos de l'après-émission : "L'après est compliqué, on suit à distance. C'est plus difficile. A un moment donné, il y a un fossé qui se creuse parce que le temps passant, les jeunes ne m'appellent pas (...) Surtout, je donne des clés et c'est à eux de continuer le travail. C'est ça le plus important."

Pascal le grand frère, c'est le 28 février 2018 à 21h sur C8.