Patrick Bruel médaillé d'or : une huile parmi les huiles !

Il n'y a décidément pas un domaine dans lequel Patrick Bruel n'excelle. Le chanteur adoré des Français(es), star du septième art et champion du monde de poker aux Etats-Unis vient de se lancer un nouveau défi de taille. L'interprète de Qui a le droit triomphe là où personne ne l'attendait : dans la production... d'huile d'olive !

D'après les informations de nos confrères du site La Provence, l'artiste multi-talents de 57 ans vient de recevoir la médaille d'or au 15e concours de la région PACA, organisé par l'association française interprofessionnelle de l'olive (AFIDOL), pour son huile d'olive "H".

L'huile en question, issue des oliviers de son domaine de l'Isle-sur-la-Sorgue, s'est imposée aux dépens de 87 autres nectars et a décroché le premier prix dans la catégorie "Huile d'olive de France fruité vert". Un bel exploit ! Les membres du jury ne sont pas les seuls conquis par le nouveau bébé de Patrick Bruel, adoubé par les plus grands chefs.

A l'Isle, on peut trouver le liquide en question dans les restaurants le Jardin du quai ou au Vivier tandis qu'à Paris elle a été choisie par Yannick Alléno, le chef du Pavillon Ledoyen, ainsi que Philippe Faubre-Brac du Bistrot du sommelier, qui évoque sa nature "envoûtante". Guy Savoy, lui, célèbre "les parfums végétaux" de cette huile d'exception, qui se veut fruitée, onctueuse et traversée d'herbes aromatiques fraîches, d'agrumes et de gingembre.

Patrick Bruel bichonne ses plantations non traitées (c'est-à-dire sans engrais ni pesticides) dans son domaine du Vaucluse, baptisé Léos en l'honneur de ses enfants Léon et Oscar, avant de presser la récolte, faite à la main au Château-Virant de Lançon de Provence.

Le millésime 2016, lancé sur le marché cet hiver à raison de 25 euros le demi-litre, ne fait pas mention de son propriétaire. Patrick tient a ce que ce soit son "huile originelle" et non sa notoriété qui soit mise en avant. Une stratégie commerciale qui, on lui souhaite, portera ses fruits.

Coline Chavaroche