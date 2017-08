Patrick Dempsey : Sa femme Jillian célèbre leur couple qui a surmonté le divorce

Le spectre de la séparation semble bien loin pour les amoureux qui se sont rencontrés en 1994. En janvier 2015, Jillian Dempsey avait en effet rempli une procédure de divorce à la cour supérieure de justice de Los Angeles, réclamant une pension alimentaire et la garde partagée de leurs trois enfants, Tallula (15 ans) et les jumeaux Sullivan et Darby (10 ans).

Dix mois après le début des démarches de madame Dempsey, des sources proches du couple avaient confié à Us Weekly qu'"il y avait toujours beaucoup d'amour entre eux" et que "Patrick Dempsey traversait la crise de la cinquantaine mais qu'il allait la surmonter". Puis on avait pu les voir main dans la main à Paris.

A propos de cette période conjugale douloureuse, le fameux docteur Mamour avait confié à ES Magazine en mai dernier : "Il faut travailler sur beaucoup d'aspects. Mais on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qu'il faut sacrifier." Au mois de novembre 2016, le couple a définitivement annulé le divorce.