Patrick (Nouvelle Star 2016) viré par son label : "On m'a jeté dans un tiroir"

Patrick Rouiller, grand gagnant de la Nouvelle Star 2016, n'est pas content et il y a de quoi. Le week-end dernier, il a annoncé sur son compte Facebook que son label Polydor Universal l'avait viré. Il a fait part de sa déception lors d'une interview accordée au magazine Public.

Le chanteur avait signé avec la maison de disques pour deux albums, un premier regroupant ses interprétations live réalisées lors du télé-crochet, opus qui est sorti, et l'autre plus personnel. Pour celui-ci, Patrick a enregistré une dizaine de maquettes en huit mois.

S'il a touché 30 000 euros grâce à l'à-valoir sur les droits de son premier album pour travailler sur sa musique, le candidat est passé à mi-temps dans son boulot de mécanicien vélo. Tout ça... pour rien ! "On m'a jeté dans un tiroir en me laissant travailler tout seul chez moi. (...) Ils m'ont dit : 'Pas de potentiel, trop Bashung.' Ils ont décidé d'arrêter notre collaboration. On est clairement dans une rupture de contrat puisque j'avais signé deux albums", confie-t-il.

Lâché par sa maison de disque, l'ex-Nouvelle Star déclare l'être aussi par C8, chaîne qui a diffusé le programme. Et du côté des jurés, Élodie Frégé, JoeyStarr, André Manoukian et Sinclair ? Seuls la chanteuse et le philosophe de la bande ont réagi : "Elle m'a envoyé un gentil message de soutien. André Manoukian m'a quant à lui proposé de venir travailler quelques fois avec lui."

Afin de concrétiser son rêve de sortir un album, le jeune homme va lancer une campagne de financement participatif, il a besoin de 40 000 euros.

Retrouvez l'intégralité du magazine Public en kiosques le 3 février 2017.