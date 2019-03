Patrick Puydebat (Les Mystères de l'amour) se dévoile enfant !

Patrick Puydebat a fait une petite surprise a ses abonnés sur ses réseaux sociaux !

Jeudi 21 mars 2019, le célèbre Nicolas d'Hélène et les garçons (toujours dans la lumière grâce aux Mystères de l'amour sur TMC) a posté une photo de lui en famille, un cliché vintage datant de 1975. Sur ce cliché, on découvre Patrick au premier plan, à l'âge de 4 ans, avec un pantalon vert à pattes d'eph et un gilet hippie à fourrure très 70's. "1975, maman et mon frère", a simplement commenté le comédien d'aujourd'hui 47 ans.

On s'en doute, ce cliché inattendu a aussitôt attiré des milliers de like et plusieurs dizaines de commentaires élogieux.

Récemment interrogé par nos confrères du Parisien sur sa carrière qui s'est articulée autour d'Hélène et les garçons et de ses programmes dérivés (Les Mystères de l'amour a fêté son 500e épisode !), Patrick Puydebat a révélé que ça n'était pas gagné pour lui au tout début. "Le jour du casting, je sortais d'une rave party. Ils m'ont dit : 'On aimerait bien vous revoir, mais vous ne voudriez pas vous laver les cheveux ?' Ensuite, ce fut un tapis roulant. C'était les Beatles d'un coup !"

Pour rappel, après Hélène et les garçons, le producteur Jean-Luc Azoulay a créé Le Miracle de l'amour (1995-1996), puis Les Vacances de l'amour (1996-2007). C'est après qu'est né Les Mystères de l'amour, en 2011.