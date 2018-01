Patrick Puydebat, sa célébrité "très violente" à 20 ans: "Une perte de liberté..."

Patrick Puydebat a fait du chemin depuis qu'il a été découvert dans Hélène et les garçons dans les années 90. Aujourd'hui âgé de 46 ans, l'interprète de Nicolas – le chéri d'Hélène Rollès – a accepté de revenir sur la folie des sitcoms lors d'un entretien accordé à La Voix du Nord.

Ce qui a surtout marqué le comédien, c'est l'engouement incroyable du public. À l'époque, chaque épisode d'Hélène et les garçons diffusé rassemblait entre 6 et 7 millions de téléspectateurs. "Il n'y avait que six chaînes à l'époque mais ça a été très soudain, très violent. Du jour au lendemain, vous devenez les Beatles, les gens se jettent sur vous, vous arrachent vos vêtements. Perdre son anonymat, c'est une perte de liberté irréversible et prendre ça dans la gueule à 20 ans, ça n'a pas été simple mais il y a eu aussi beaucoup d'avantages et avec le recul, je suis heureux d'avoir vécu ça", a statué Patrick Puydebat.

Et de poursuivre à propos de l'incroyable longévité de la bande d'Hélène à travers les séries Le Miracle de l'amour, Les Vacances de l'amour et plus récemment Les Mystères de l'amour (TMC) : "Les audiences continuent d'être bonnes. Et si artistiquement, les portes du cinéma ont eu tendance à se fermer comme pour tous ceux qui font trop de télévision, ça ne m'a quand même pas empêché de faire quelques téléfilms. Et surtout je suis fier d'avoir suscité l'intérêt du public pendant vingt-cinq ans avec le même personnage et que ça continue encore."

Aujourd'hui, Patrick Puydebat vit à Lille avec sa compagne, la jolie Caroline. Il sera prochainement à l'affiche d'un film réalisé par Jean-Pascal Zadi et se produira deux soirs par semaine sur les planches à Paris dans la pièce Un baby-sitting explosif. À suivre...