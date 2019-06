Patrick Sébastien a marié son fils Benjamin

Si Patrick Sébastien a fait ses adieux avec tristesse à France 2, la vie lui réserve encore de grands bonheurs. Selon nos confrères de France Dimanche, l'animateur de 65 ans a marié son fils Benjamin, samedi 29 juin 2019.

"Né un an après la disparition accidentelle de son frère aîné, Benjamin Boutout, issu de l'union de Patrick avec l'ancienne Coco-girl Françoise Nicod, dite Fanfan, a déjà réussi le pari fou de ramener son père sur le chemin du bonheur", écrit France Dimanche. Âgé de 28 ans, Benjamin ne fait pas une carrière de saltimbanque comme aime se décrire son papa, mais dans la biomécanique.

Déjà plusieurs fois grand-père, Patrick Sébastien s'est lui-même marié à quatre reprises. La première fois avec Martine alors qu'il n'avait que 17 ans. De cette union est née un fils, Sébastien, en 1971, qui lui a été arraché par un accident de moto en 1990. C'est une tragédie qui a marqué à jamais l'homme de télé.

En 1980, de son mariage avec Sylvie, naît un second fils, Olivier : celui-ci est chanteur sous le nom de scène d'Olivier Villa et déjà papa de trois enfants. En 1987, Patrick Sébastien épouse Fanfan, avec qui il a Benjamin en 1991. Enfin, l'animateur des Années bonheur trouve le sien auprès de Nathalie, dite Nana, dès 1992. Comme c'est un passionné de rugby, il l'épouse au stade de Brive-la-Gaillarde quelques années après leur rencontre. En 2007, le couple adopte une petite Polynésienne prénommée Lily.

Le 11 mai dernier, lors du tout dernier numéro des Années bonheur, Patrick Sébastien a été rejoint par Lily au moment de faire ses adieux. Très ému, l'animateur avait alors déclaré : "Je n'ai pas de rancune sur ce qu'il se passe, parce qu'il y a des choses bien pires dans la vie. Ma maman, que beaucoup ont connue ici, me disait toujours : 'Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose.' Je voulais vous dire aussi que bien sûr ce soir, j'ai une infinie tristesse de laisser l'équipe et surtout de vous laisser vous. Je sais que vous êtes encore des millions à nous regarder. Il y a des gens qui m'ont dit : 'Tu vas nous manquer.' Mais je vous promets que moi-aussi vous allez me manquer."