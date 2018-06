Patrick Sébastien, déçu de disparaître de France 2 : "Je me retiens de balancer"

Le 16 juin 2018, France 2 diffusera un numéro exceptionnel du Plus Grand Cabaret du monde à l'occasion des 20 ans de l'émission. En amont de cette soirée, l'animateur Patrick Sébastien (64 ans) a accepté de répondre aux questions du Parisien. Dans cet entretien, le pilier de la télévision française qui voit ses émissions disparaître les unes après les autres de l'antenne a eu un peu de mal à ne pas dire de mal de France Télévisions, son employeur.

"La direction ne me fait plus confiance. Je suis déçu. Parce qu'on mérite mieux", a-t-il lâché en parlant du fait qu'il n'y aurait plus que trois numéros du Cabaret et quatre des Années Bonheur la saison prochaine. "Je n'en demandais pas 25. J'en voulais juste deux de plus. Avant, il y en avait une par mois. J'ai un sentiment d'injustice", a-t-il ajouté. S'il assure ne pas se plaindre personnellement de cette raréfaction, estimant rester un "privilégié", il ne cache pas qu'il devra licencier du personnel à cause de cette baisse d'activité pour sa société Magic TV. "L'année dernière, on n'a fait que 100 000 euros de bénéfices. Et on va passer d'un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros à 4 millions la saison prochaine. Je vais être obligé de licencier du monde."

Concernant son sentiment d'être progressivement mis à la retraite par France Télévisions, Patrick Sébastien a aussi commenté : "Ce n'est pas justifié. Parce que, même à mon âge, j'ai encore des choses à montrer, à dire aux téléspectateurs. J'ai le sensation de bien faire mon travail, et en retour on me pénalise." Toutefois, l'animateur sait qu'il ne peut pas en dire davantage contre France Télévisions, son contrat l'empêchant de dénigrer publiquement son employeur. "C'est écrit noir sur blanc. Je me retiens de tout balancer. J'en aurais à dire. Peut-être qu'un jour... Je n'en veux même pas à France Télévisions. C'est plus une volonté gouvernementale. (...) Les choix de la ministre de la Culture et du ministre du Budget sont des choix élitistes", a-t-il assuré.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosques.