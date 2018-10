Patrick Sébastien viré de France 2 : Cyril Hanouna dévoile les coulisses...

Dimanche 14 octobre, on apprenait que France 2 avait choisi de se séparer de l'icône Patrick Sébastien à la fin de la saison 2018-2019. Une décision intervenue après une nouvelle prise de parole de l'animateur de 64 ans au cours de laquelle il réclamait plus de temps d'antenne et menaçait de quitter la chaîne s'il n'était pas entendu...

Au lendemain de cette annonce qui a fait beaucoup de bruit, Cyril Hanouna a dévoilé les coulisses de cette éviction dans Touche pas à mon poste sur C8. L'ami de Patrick Sébastien, sûrement très bien renseigné, a raconté : "Ça s'est passé en cinq minutes, Nana, la femme de Patrick Sébastien qui le conseille, a été convoquée jeudi dernier dans les bureaux de France Télévisions pour lui annoncer qu'ils ne prolongeraient pas Patrick Sébastien. Ils n'ont même pas convoqué Patrick, ils ont convoqué sa femme. (...) Il semblerait que Patrick tourne son Cabaret du mois de mai demain, il souhaiterait ensuite finir toutes ses dernières émissions dans la foulée pour finir tout ce qu'il a à faire avec France Télévisions avant la fin de l'année."

Pour rappel, toujours ce lundi, après avoir appris son son éviction au terme de vingt-deux années de bons et loyaux services, c'est sur ses réseaux sociaux que Patrick Sébastien avait pris pour la première fois la parole afin de rassurer ses fidèles. La star des Années bonheur et du Plus Grand Cabaret du monde avait statué : "Je voulais vous remercier pour les nombreux messages de soutien que vous m'avez envoyés à propos de mon éviction programmée de France 2 à la fin de la saison. Je voulais vous dire que je ne ferai aucun commentaire parce que samedi j'ai décidé de faire un interview avec mon ami Thierry Ardisson dans Les Terriens du samedi, ce samedi à 19h30." Et d'ajouter : "Je voulais aussi rassurer ceux qui s'inquiètent pour mon avenir. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à baisser les bras et, pour l'instant, je vous rassure, tout va bien ! (...) À très vite !"

Patrick Sébastien dans Les Terriens du samedi, c'est ce 20 octobre à 19h30 sur C8 !