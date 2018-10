Patrick Sebastien viré de France Télévisions après ses menaces

Depuis plusieurs mois, la relation entre Patrick Sébastien et France 2 se dégradait. L'animateur du Plus grand cabaret du monde regrettait de disparaître peu à peu de l'antenne mais était tenu de ne pas critiquer sa direction lors de ses prises de parole.

Visiblement, l'un des piliers de la télévision française n'a pas su respecter ses engagements. Lors d'une interview pour Télé Star il y a quelques jours, à l'occasion de la sortie de son dernier livre Et si on était bienveillant, Patrick Sébastien menaçait encore de quitter la chaîne s'il n'obtenait pas plus d'émissions l'année prochaine : "S'ils me donnent moins, je ne resterai pas. Et s'ils me donnent la même chose, je ne resterai pas non plus !"

Des propos qui ne sont pas du tout passés auprès de France Télévisions. Le groupe du service public a donc décidé de mettre fin à sa collaboration avec celui qui y officiait depuis plus de vingt ans. S'il finira la saison entamée, il ne sera en revanche pas reconduit pour la rentrée 2019.

La mauvaise entente avait commencé à se faire sentir dès lors que Patrick Sébastien s'était vu progressivement mettre à la retraite. Aussi, les dernières audiences de son show divertissant ne suffisaient pas à le sauver de cette issue malheureuse.