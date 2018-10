Patrick Sébastien viré de France 2 : Les coulisses de sa "violente" éviction

Le 14 octobre 2018, l'annonce du licenciement de Patrick Sébastien de France Télévisions a fait l'effet d'une bombe. La direction du groupe n'a pas apprécié certains propos de l'animateur du Plus grand cabaret du monde (France 2) et a décidé de mettre un terme à leur collaboration. Ce dernier avait notamment déclaré : "S'ils me donnent moins, je ne resterai pas. Et s'ils me donnent la même chose, je ne resterai pas non plus." Après avoir rassuré ses fans sur Twitter, Patrick Sébastien a décidé de prendre la parole dans l'émission Les Terriens du samedi (C8).

Samedi 20 octobre 2018, Patrick Sébastien avait promis de s'exprimer lors d'une interview face à Thierry Ardisson, chose qu'il a faite. L'animateur a bel et bien confirmé son départ de France Télévisions ! Il ne sera donc pas reconduit à la rentrée prochaine. "Je me suis fait virer, a-t-il commencé. On m'a fait plein de choses pour me pousser à partir, mais je suis resté. On m'a enlevé un tiers de mes commandes il y a deux ans, un tiers encore l'année dernière, mais je suis resté, pour mon public et pour mes employés. J'ai baissé mon salaire pour garder celui de mes employés. Mais, ils ont fini par y arriver."

C'est un peu violent

S'il n'en veut pas particulièrement à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, Patrick Sébastien dénonce un certain "manque de respect" : "En quatre ans, je l'ai vue dix minutes et quand je l'ai vue, elle ne savait pas que j'avais fait Le Grand Bluff [jeu datant de 1992 qui détient le record de la plus forte audience en France pour un divertissement avec près de 17,5 millions téléspectateurs et 74 % de part de marché, NDLR]. C'est comme le patron de la Fédération de tennis qui ne sait pas que Noah a gagné Roland-Garros."

Et ce n'est pas tout, Patrick Sébastien déplore le fait de n'avoir pas été reçu par la direction. "On a convoqué ma femme qui est la directrice de ma boîte pour lui dire en cinq minutes que c'était fini, a-t-il avoué. Au bout de 22 ans où j'ai fait gagner beaucoup d'argent au service, où j'ai créé, où je n'ai jamais escroqué le service public car j'ai mis l'argent à l'antenne. Déjà ça, c'est quand même un peu violent."

L'animateur est également revenu sur une étude que France 2 avait réalisée sur lui il y a un an : "'Patrick Sébastien fait de l'audience malgré tout grâce à son pouvoir contaminant.' C'est comme ça que j'ai appris que j'étais un virus. J'ai quand même une dignité, je ne suis pas un paillasson, allez essuyer vos pieds ailleurs." Son contrat se terminera officiellement en juin 2019.