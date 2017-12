Patrick Timsit en deuil : Son papa, "un homme simple", est mort

Sale période pour Patrick Timsit. Actuellement à l'affiche de Stars 80, qui a fait un flop en France (un peu plus de 260 000 entrées en deux semaines d'exploitation), le comédien de 59 ans vit une fin d'année compliquée. Alors que son film venait de sortir en salles, le populaire acteur a perdu son père, mort le samedi 9 décembre, de vieillesse nous apprend Ici Paris. Patrick Timsit l'a enterré quatre jours plus tard, au cimetière de Bagneux.

Quelques jours plus tôt, Europe 1 publiait un entretien que Patrick avait accordé à Nikos Aliagas. Il y évoquait ouvertement son père, "un homme simple" qui tenait une petite agence immobilière à Paris. "Pour lui qui venait d'Algérie, c'était une chance d'arriver ici. Je ne crois pas que, quand on s'intègre, on perde ses valeurs. On était ravis d'être en France. Ça ne les empêchait pas d'avoir aimé cette Algérie, racontait l'acteur d'Un Indien dans la ville et de Pédale douce. Mon père avait une petite maroquinerie à Alger. Il était parti comme tous ces pieds-noirs en une heure. Ils avaient tout laissé mais le musulman algérien l'a payé jusqu'au dernier centime. Il venait le payer à Paris. Je voyais ça. On a toujours été élevés, juif et musulmans, tous ensemble."

Exprimant son désir de pouvoir aller un jour en Algérie avec ses parents, Patrick Timsit ne savait pas que son papa s'éteindrait quelques jours plus tard, sans souffrir. Il reste donc à l'acteur sa maman, une femme à qui il rend par ailleurs hommage sur scène en reprenant Le Livre de ma mère d'Albert Cohen.