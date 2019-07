Pau Gasol et Cat McDonnell se sont mariés : une superbe photo pour confirmer !

L'été est souvent la saison des grands changements pour les sportifs de haut niveau : il y a ceux qui changent d'équipe... et ceux qui profitent des vacances pour en former une pour la vie et épouser leur partenaire ! C'est le cas de Pau Gasol.

Le double champion de la NBA (avec les Lakers) et ancien coéquipier de Tony Parker chez les San Antonio Spurs s'est marié avec l'Américaine Catherine McDonnell, sa compagne depuis 2016, à l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la plus grande discrétion à San Francisco au cours du week-end du 6 juillet 2019, jour du 39e anniversaire de l'Espagnol.

Alors que la rumeur de cette union secrète, à laquelle n'ont assisté que les membres de la famille et les amis les plus proches du couple, commençait à se répandre par le biais de quelques publications Instagram d'amis de Cat, les jeunes mariés l'ont confirmée magnifiquement en partageant une superbe photo d'eux, assis, tempe contre tempe, sur les marches menant à une belle bâtisse. "Le moment le plus magique que j'aie connu de toute ma vie, s'extasie en légende le joueur de 2m13. Cela me rend tellement heureux de partager avec vous un aperçu de notre mariage ! Nous sommes si reconnaissants envers notre famille et nos amis, grâce à qui cette célébration a été si spéciale. Je t'aime, ma femme." "Je t'aime, mon mari", lui a dit en écho Cat McDonnell, âgée de 30 ans, originaire de Californie et qui travaille dans la finance, en utilisant la même image pour sa publication.