Caroline Wozniacki mariée : sublime robe de couturier, Serena Williams présente

Le 15 juin 2019 était une date à mariages. Tout comme Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal, ou Sergio Ramos et Pilar Rubio, Caroline Wozniacki a choisi ce jour pour s'unir à David Lee. La tenniswoman danoise de 28 ans a épousé l'ancien basketteur de la NBA de 36 ans en Toscane, Italie.

La cérémonie s'est déroulée au domaine Castiglion del Bosco en présence de nombreux invités. Parmi eux, Serena Williams l'une des plus proches amies de Caroline Wozniacki. La star américaine de 37 ans faisait partie des demoiselles d'honneur comme l'attestent des photos publiées sur Instagram. Toutes les demoiselles d'honneur portaient des robes de la même couleur, vert d'eau. Serena Williams est venue en maman célibataire, sans son mari Alexis Ohanian, mais avec leur fille de 1 an et demi, Olympia.