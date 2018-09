Paul McCartney dit s'être masturbé "une fois, peut-être deux" avec John Lennon

Alors qu'il signe son retour dans les bacs avec la sortie de son 18e album solo intitulé Egypt Station (paru le 7 septembre 2018), l'artiste de 76 ans en a notamment profité pour révéler une anecdote étonnante qui concerne son amitié avec John Lennon.

On le sait, les chanteurs et musiciens s'étaient rencontrés à la fin des années 1950 lorsqu'ils étaient adolescents (John avait 17 ans et Paul, 15 ans), quelques petites années seulement avant la formation des Beatles. Inséparables, les deux amis faisaient tout ensemble... vraiment tout. "J'étais chez John et nous étions plusieurs. Et au lieu de se mettre à boire et de faire la fête (...), on s'est assis sur des chaises, les lumières allumées, et quelqu'un a commencé à se masturber. Donc on s'est tous mis à se masturber... Je crois que c'est arrivé une fois. Ou peut-être deux fois. Ce n'était pas grand-chose. C'était juste le genre de chose irréfléchie. (...) Ouais, c'est assez cochon quand on y pense. Il y a tellement de choses de ce style que l'on fait lorsqu'on est enfant, et quand on regarde en arrière on se dit : 'On a vraiment fait ça ?' Mais c'était un bon moment d'amusement inoffensif. Cela n'a fait de mal à personne", a-t-il confié.

On le remercie (ou pas) d'avoir partagé ce beau souvenir avec le monde entier !