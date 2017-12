Paul Walker : Son petit frère Cody papa d'une fille au drôle de prénom

D'où il se trouve, Paul Walker doit assurément être très fier de son petit frère adoré Cody. Alors que que le jeune homme a repris le flambeau, notamment caritatif, de son aîné, il vient de devenir papa pour la première fois. Cody Walker, 29 ans, a annoncé l'heureuse nouvelle le 4 décembre dernier sur Instagram, postant en prime les premières photos de sa fille et nièce du regretté Pablo.

"Voici notre petite fille, écrit Cody, extatique. Remi Rogue Walker. Née le 1er décembre. 3,09 kg et 50,8 cm. La maman et le bébé se portent à merveille. Je suis tellement amoureux, c'est fou." Le papa gaga a posté un montage apposant le visage adorable du bébé au prénom étonnant et un autre cliché sur lequel il l'embrasse sur le front alors qu'elle se trouve dans les bras de sa maman, la belle Felicia Knox. Quelques jours plus tard, il a posté une deuxième photo de sa fillette, ajoutant l'autre membre de la famille, leur chienne Zuma, en se félicitant que les "dimanche matin sont devenus bien mieux" depuis que la petite Remi Rogue les a rejoints.