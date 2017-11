Paul Walker: Son petit frère Cody bientôt papa, sa femme dévoile son ventre rond

Nul doute qu'à la naissance de son enfant, Cody aura une pensée plus qu'émue pour son frère disparu. "Paul avait le plus grand coeur au monde, c'était un exemple. Il était très riche et il le savait. Il ne s'est jamais perdu après être devenu célèbre. Il continuait de conduire un pick-up 90% du temps", avait-il récemment déclaré lors d'un événement caritatif destiné à lever des fonds pour la fondation de Paul, grand sensible à la cause des plus défavorisés de notre monde. "Paul ne cherchait pas la reconnaissance. Les gens ne savaient rien de cette association avant qu'il ne décède. Il ne voulait pas que les personnes qui s'impliquent le fassent pour de mauvaises raisons, juste parce que lui était attaché au projet. Et il ne voulait pas que les médias le montrent et l'encensent, ce n'était pas le but." Et d'ajouter : "C'est un truc qu'il a fondé à 100%, qui venait de sa poche."

Aujourd'hui, c'est Cody qui a repris le flambeau, et comme son aîné papa d'une fille de 18 ans (Meadow), il va lui aussi goûter aux joies de la paternité.