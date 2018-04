Pauline Delpech s'est mariée à Pierre-Antoine !

Mercredi 18 avril 2018, Pauline Delpech s'est mariée à son amoureux Pierre-Antoine Caillon lors d'une cérémonie intime qui s'est tenue à Pornichet, en Loire-Atlantique. La comédienne de 36 ans fréquente son mari depuis environ un an mais ils se connaissent depuis l'enfance.

C'est le magazine Ici Paris qui rapporte cette heureuse nouvelle en publiant des photos de l'événement. Pauline Delpech, que l'on a pu voir au cinéma dans Disco, à la télévision dans R.I.S. Police scientifique ou au théâtre dans Fenêtre sur couple, s'est mariée en présence de ses amis et de sa mère Geneviève, la veuve du chanteur Michel Delpech. Nul doute que la très jolie brune aux yeux bleus, ravissante dans une robe blanche à bretelles dotée d'une traîne et rehaussée à la taille d'une ceinture de perles, aurait beaucoup aimé que l'artiste, qui l'a élevée comme sa fille et dont elle était très proche, soit à ses côtés... Quant à son mari, il avait opté pour un joli costume bleu et... des baskets !

Pauline Delpech, qui a simplement posté sur Instagram une photo d'elle, sur laquelle on reconnaît sa robe de mariée, dans les bras d'une amie, est depuis rentrée à Paris. La jeune femme est également conseillère d'arrondissement EELV dans le 17e arrondissement de la capitale.