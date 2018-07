Pauline Ducruet et Cristina Cordula craquent pour le talent de Valli

Après la mode masculine et ses défilés attendus, la température et le stress montent d'un cran avec la présentation des collections Haute Couture automne-hiver 2018-2019 à Paris. La journée du lundi 2 juillet 2018, riche en défilés sublimes – Schiaparelli, l'étonnante et poétique Iris Van Herpen, Christian Dior –, s'est terminée par celui de Giambattista Valli toujours en présence de Pauline Ducruet (qui a assisté à tous les grands défilés du jours et que l'ont attend au moins chez Alexandre Vauthier aujourd'hui), de l'amie du créateur Cristina Cordula et de la ravissante et printanière dans sa robe fleurie Anouchka Delon.

Passionnée de mode, Pauline Ducruet a commencé sa journée chez Dior avant de poursuivre chez Herpen et de terminer par le glamour sophistiqué et ultraféminin de Giambattista Valli. Cristina Cordula portait une robe brodée noire. Il y a cinq jours, elle souhaitait un joyeux anniversaire au créateur italien en postant un selfie sur Instagram. Plus tôt encore, elle dévoilait deux photos d'essayages lors dans les salons de sa maison de couture.