Pauline Sabin-Teyssèdre renversée et grièvement blessée : "Dur réveil..."

C'est le visage tuméfié, les points de suture volontairement exposés, allongée sur son lit d'hôpital que Pauline Sabin-Teyssèdre crie son désarroi, sa colère et sa douleur. Championne du monde en titre de cyclo-cross vétérans, la Française de 36 ans révèle avoir été victime d'un grave accident de la route le 29 mai dernier à Rodez, en Midi-Pyrénées, alors qu'elle effectuait une banale sortie de récupération à vélo. Violemment percutée par une voiture, la sportive n'est pas sortie indemne de la collision, loin de là.

Pauline Sabin-Teyssèdre révèle l'étendue de ses blessures sur sa page Instagram. Même si elle dit s'en sortir "relativement bien au niveau du corps, des hématomes et la rate un peu touchée", le constat n'est pas aussi optimiste en ce qui concerne sa tête. Depuis l'accident, la jeune maman de deux enfants souffre d'un "traumatisme crânien, des plaies ouvertes à la lèvre et au front, et le nez cassé". La violence de l'accident a été telle que la cycliste a perdu connaissance : "Je ne me souviens de rien. L'automobiliste qui a coupé la route pour rentrer dans le parking d'Espace Émeraude ne m'a pas vue arriver. Je ne peux pas en dire plus, je ne me souviens de rien. J'ai dû perdre connaissance avec la violence du choc."

Dans la suite de son message, la championne convalescente pousse un coup de gueule contre les automobilistes. "Souvent les automobilistes nous insultent, nous frôlent. Mais vous êtes qui ??? On pratique juste notre loisir. On n'est pas là pour vous ennuyer. Soyez un peu indulgents, lâchez vos téléphones, arrêtez les SMS et respectez les autres usagers de la route. C'est une vie, c'est pas un tas de ferraille", écrit-elle. Sauvée grâce au port de son casque, Pauline Sabin-Teyssèdre invite tous les cyclistes à ne pas faire l'impasse sur cet accessoire indispensable : "Pour les cyclistes qui refusent encore le casque. Sans lui, je n'écrivais sûrement pas ce message. Pensez-y."

Malgré l'accident, la sportive ne compte pas arrêter la compétition. "Mon vélo de route est mort mais pas mon VTT. Je serai présente en Andorre, sauf contre-indication, et plus motivée que jamais pour remporter ce nouveau maillot", conclut-elle.