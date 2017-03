Peaches Geldof, trois ans après sa mort : Son veuf Thomas Cohen sort du silence

Près de trois ans après la mort de Peaches Geldof, qui avait succombé à une overdose d'héroïne à l'âge de 25 ans seulement (un décès qui faisait tristement écho à celui de sa mère Paula Yates, également morte d'une surdose d'héroïne en 2000), le veuf de la star disparue s'est exprimé dans les médias pour évoquer le drame qui a bouleversé sa vie et celle de leurs deux fils, Astala (5 ans) et Phaedra (4 ans).

Interviewé dans les colonnes du magazine allemand Bild, Thomas Cohen a entre autres révélé certains détails glaçants, notamment lorsqu'il a retrouvé le corps inanimé de son épouse dans leur domicile du Kent. "Lorsque je l'ai trouvée, je n'étais pas surpris. Je me suis dit sur le moment : 'Oui, évidemment, il fallait que tu fasses un truc comme ça.' Ce dont je me souviens, c'est qu'une heure après l'avoir découverte morte, il était l'heure pour les enfants de déjeuner", a-t-il déclaré.

Malgré le choc de cette mort soudaine, le musicien de 26 ans a vite repris sa vie en main, aidé de sa famille et de la famille de son épouse, qui n'est autre que la fille du légendaire chanteur Bob Geldof. Selon lui, ce sont surtout ses bébés qui lui ont permis de maintenir le cap et de ne pas sombrer dans une dépression. "La routine que j'avais avec les enfants m'a beaucoup aidé. Ils ont aujourd'hui vécu plus longtemps sans leur mère qu'avec elle. Ils n'avaient que 1 an et 2 ans. Maintenant, ils ont 4 et 5 ans", a-t-il ajouté, ému.

J'ai fait le choix de prendre soin de moi

Quelques années après ce "traumatisme", l'ancien leader du groupe S.C.U.M. se dit toutefois heureux d'élever ses enfants dans un environnement sain et stable, même s'ils n'ont malheureusement plus leur maman à leurs côtés. "Je veux qu'ils soient heureux, je me fiche de ce qu'ils feront plus tard. Ils vivent miraculeusement une enfance heureuse qui mènera je l'espère à des vies heureuses et enrichissantes."

L'année dernière, Thomas Cohen s'était déjà confié auprès du Sunday Times Magazine pour parler de la mort de sa femme et de sa volonté d'aller de l'avant, de réapprendre à vivre normalement. "J'ai fait le choix de prendre soin de moi et j'ai refusé de devenir un père célibataire traumatisé, frappé par le deuil, que tout le monde regarde avec pitié", avait-il dit.

Après la mort de Peaches Geldof, le jeune père de famille avait brièvement fréquenté pendant quelques mois l'une des amies de son épouse défunte, Daisy Lowe. Aujourd'hui, il file le parfait amour avec l'actrice américaine Zoe Sidel (22 ans), fille de l'actrice Rosanna Arquette.