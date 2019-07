Pékin Express 2019 : Qui sont Lydia et Mounir, le couple marié ?

Pékin Exress, qui avait disparu des écrans durant quatre ans, a fait son retour sur M6 en 2018. Un an après la victoire de Didier et Christina, duo employé/patronne, l'émission revient pour une nouvelle saison. Cette édition 2019 sera comme la précédente présentée par Stéphane Rotenberg et verra évoluer plusieurs binômes, à l'instar de Lydia et Mounir.

Le jeune homme a 27 ans, tandis que la belle est âgée de 25 ans. Très amoureux depuis six ans, ils se sont mariés en 2016. Lydia et Mounir forment, comme le précise l'animateur à nos confrères de Télé 7 Jours, le couple "volcanique de Pékin Express" ! Tous les deux ont des caractères bien trempés et sont prêts à se surpasser pour remporter l'aventure et les 100 000 euros promis au duo gagnant.

"Elle est fan de l'émission, lui non. Ils sont clairement dans un challenge intime", lance Stéphane Rotenberg. Mais c'est surtout Lydia qui souhaite prouver à sa moitié que, même si elle n'est pas sportive, elle peut l'épater et remporter des épreuves. De son côté, Mounir a toujours eu envie de se prouver qu'il serait capable de sortir de son confort quotidien et gérer une aventure pareille.

Rappelons qu'en plus de Mounir et Lydia, sept autres binômes participent à Pékin Express 2019. Patrice (56 ans) et Benjamin (21 ans) sont père et fils, Kleofina (24 ans) et Julia (22 ans) forment un duo de Miss, Fabienne (61 ans) participe avec sa fille adoptive Jade (20 ans), Laetitia (38 ans) et Aurélie (34 ans) sont deux soeurs et Thomas (36 ans) et Mathieu (32 ans) sont frères. Martine (56 ans) tente l'aventure avec son coach Steve (26 ans) et enfin Fabrice (50 ans) et Briac (21 ans) sont deux inconnus l'un pour l'autre ! Dès le 18 juillet 2019, ils sillonneront le Guatemala, le Costa Rica et la Colombie pour une édition intitulée Pékin Express, la route des 50 volcans !