Penélope Cruz et Javier Bardem : Amoureux tellement glamour et sexy à Paris...

Leur relation était volcanique dans le film Vicky, Cristina, Barcelona de Woody Allen. Dix ans plus tard, Penélope Cruz et Javier Bardem qui forment dans la vie un véritable couple sont toujours aussi divins, séduisants et sexy. Et c'est au sein de l'une des villes les plus romantiques du monde, Paris, qu'ils ont répandu une fois de plus leur glamour amoureux, au début du mois de mars.

Penélope Cruz a été conviée à la cérémonie des César pour recevoir un prix d'honneur, le 2 mars, remis par Marion Cotillard et son réalisateur fétiche, Pedro Almodovar. Sublime dans sa robe indigo signée Versace – beau clin d'oeil à son personnage de Donatella Versace dans la série American Crime Story –, elle a changé de tenue, arborant une toilette recouverte de pierres étincelantes, pour aller dîner au Fouquet's le même soir. Le chef du restaurant avait prévu un gâteau spécialement pour le mari de l'actrice qui a fêté le 1er mars ses 49 ans.

À présent, le duo d'acteurs est en plein dans la promotion de son nouveau film, Escobar (Loving Pablo), en salles le 18 avril. Ils étaient sur leurs terres natales le 6 mars, pour l'avant-première à Madrid, assurant en beauté le photocall en journée et le red carpet. Ce long métrage réalisé par Fernando León de Aranoa raconte l'histoire d'amour entre Virginia Vallejo et le narcotrafiquant Pablo Escobar. C'est la quatrième fois que les parents de Luna (4 ans) et Leo (7 ans) se retrouvent à l'écran, après Jamon, Jamon, En chair et en os et Vicky, Cristina, Barcelona, bien sûr. Les stars, décidément inséparables, auront ensuite rendez-vous avec le cinéaste Asghar Farhadi dans un drame où ils se donneront encore la réplique !