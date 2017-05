Penélope Cruz transformée : Renversante dans la peau de Donatella Versace

Penélope Cruz a été photographiée entre deux prises ce même lundi 15 mai. L'épouse de Javier Bardem et maman de leurs deux enfants (Leo et Luna, 6 et 3 ans) était entièrement habillée de noir ; une tenue naturellement étiquetée Versace. Sublime dans la peau d'une jeune Donatella, Penélope alimente la ferveur provoquée par la diffusion de Versace: American Crime Story.

Penélope Cruz partage l'affiche de cette troisième saison de la série American Crime Story avec Édgar Ramirez (Gianni Versace), Ricky Martin (compagnon du défunt, Antonio D'Amico) et Darren Criss (assassin de Gianni Versace, Andrew Cunanan).

Le 15 juillet prochain, l'industrie de la mode "fêtera" le vingtième anniversaire de la mort de Gianni Versace. Le créateur est mort en 1997, victime du tueur en série Andrew Cunanan sur les marches de sa villa, à Miami. Il était âgé de 50 ans.